Россия за два года предоставила статус беженца 115 гражданам Украины, – Геращенко. Главная

Россия предоставила статус беженца 115 гражданам Украины, в том числе в 2015 году – 84, в 2016 году – 31. При этом с просьбой предоставить статус беженца в компетентные органы РФ обратились 6082 гражданина Украины. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, сообщает «Украинская Правда».

Министерство внутренних дел России не предоставило представителю Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирине Геращенко информацию о количестве граждан, получивших российское гражданство и участвующих в программе содействия добровольному переселению.

«Я полтора года пыталась выбить информацию, сколько граждан Украины выехали в Россию и получили там желанные статусы беженцев или граждан. Я фактически выдавила из них эти цифры», – сказала Геращенко.

По ее словам, удалось получить данные только о беженцах. Согласно полученной информации, с 2015 года по 1 октября 2016 территориальные органы МВД РФ признали беженцами 115 граждан Украины. Из них в 2015 году – 84 человека, в 2016 году – 31 человек.

Согласно информации посольства Украины в РФ, в 2014 году на территории России находилось 839 тыс. вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

По словам Геращенко, в 2015 году более 270 тыс. человек просили оформить разрешение на временное проживание. Более 60 тысяч – разрешение на постоянное проживание. И более 130 тыс. хотели получить гражданство РФ. Еще более 150 тыс. подали заявки на участие в государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников на территорию РФ. С просьбой предоставить статус беженца в компетентные органы РФ обратились 6082 гражданина Украины.

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