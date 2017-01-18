На государственных шахтах в ближайшее время введут в эксплуатацию 11 новых лав. Главная

В 2017 году на государственных шахтах планируется ввести в эксплуатацию 11 новых лав. Об этом заявил министр Игорь Насалик во время заседания коллегии Минэнергоугля, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Он рассказал, что отобрано 11 лав, которые можно в ближайшие сроки ввести в эксплуатацию и которые могут дать прирост добычи угля. На их подготовку будут привлечены кредиты под государственные гарантии.

«Если у кого-то есть сомнения, что мы выйдем на показатель добычи 25 тыс. тонн в сутки, то, поверьте, мы это сделаем», – убежден министр.

Насалик отметил, что для достижения успеха нужны исполнительская дисциплина и финансовое обеспечение. По финансовой поддержке министр поблагодарил присутствующих на заседании народных депутатов за предусмотренные в Госбюджете средства на компенсацию разницы в себестоимости готовой товарной угольной продукции в сумме 870 млн грн, на реструктуризацию угольных предприятий в сумме 847 млн ​​грн и достройку шахты №10 «Нововолынская» в сумме 150 млн грн.

Министр поставил жесткие требования по оптимизации работы государственных шахт и необходимости увеличения добычи. В частности, отметил, что на некоторых шахтах от 10 до 30% работников не задействованы в производственном процессе, что при низкой добыче приводит к неэффективности работы предприятий и возникновению задолженности по заработной плате. Также Насалик дал поручения по аудиту проведения закупок оборудования, чтобы выявить факты злоупотреблений и завышения цен.

Отдельно министр отметил необходимость расчетов за электроэнергию. Задолженность шахт за потребленную электроэнергию составляет более 5 млрд грн, при этом не внедряются мероприятия по энергоэффективности. По словам министра, остро стоит также вопрос проведения реструктуризации угольных предприятий, и в этом году будут осуществлены соответствующие меры.

Насалик обратился к руководителям шахт с просьбой в первом квартале 2017 года подготовить инвестиционные проекты, под которые могут быть предоставлены средства под государственные гарантии.

В выступлении Насалик отметил, что это уже третье заседание коллегии за период его работы в Минэнергоугля, посвященное угольной отрасли, и в начале нового года этот вопрос рассматривается как один из приоритетных. Также он отметил, что на предыдущем заседании в июле прошлого года остро стояли вопросы сбыта угля газовой группы и выплаты заработной платы шахтерам. На сегодня эти вопросы сняты с повестки дня: заработная плата выплачена, реализация угля осуществляется в полном объеме.

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