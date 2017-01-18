Украина подала против России иск в Международный суд ООН, – МИД. Главная

Украина подала иск против России в Международный суд ООН. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина утверждает, что Российская Федерация нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, совершивших ряд актов терроризма на территории Украины. К наиболее трагическим моментам относятся сбивание самолета малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и взрыв во время собрания в Харькове.

Кроме того, Украина утверждает, что РФ нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, проживающих на неподконтрольной украинским властям территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинских и крымских татар. Такая дискриминационная политика была осуждена Генеральной Ассамблеей ООН.

«В рамках незаконной агрессии в Украине, Россия пренебрегает основополагающими правами человека, которыми наделен каждый гражданин Украины», – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы подали иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за эти нарушения и восстановления прав украинского народа, гарантированных этими международными договорами, участником которых является Российская Федерация», – добавил он.

Украина также обратилась в Международный суд ООН с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека в течение рассмотрения дела судом по существу.

Напомним, президент Петр Порошенко поручил МИД Украины передать в Международный суд ООН в Гааге иск против России о нарушении ею Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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