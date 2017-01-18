Гранты до 15 тыс. евро для переселенцев. Дедлайн – 22 января. Главная

Совет Европы приглашает к представлению проектных предложений в рамках Проекта «Усиление защиты прав человека внутренне перемещенных лиц в Украине».

Цель – поддержать проекты, которые обеспечивают успешную интеграцию и повышение возможностей внутренне перемещенных лиц на региональном и местном уровнях в Украине, усиливают конструктивные подходы и предлагают для этого уникальные решения, повышающие осведомленность о том, как решать различные вопросы внутренне перемещенных лиц в пределах принимающих громад. Конечной целью является продвижение долгосрочных решений для внутренне перемещенных лиц и соответствующих громад в соответствии со стандартами Совета Европы и другими международными стандартами.

Предложенные проекты должны охватывать следующие регионы: Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую и Киевскую области. Бюджет составляет 150 тыс. евро. Совет Европы предоставит от 10 до 16 грантов на максимальную сумму до 15 тыс. евро каждый. Конечный срок подачи заявок – 22 января 2017 года. Период реализации проектов: 27 февраля 2017 года – 27 августа 2017 года.

Заполненную и подписанную заявку на получение гранта на английском или украинском языке вместе с сопроводительными документами необходимо отправить в электронной форме (файлы Word и/или PDF) на ​​электронную почту: Internally.Displaced.Persons@coe.int. Электронные письма должны содержать такую ​​ссылку в теме письма: «Application Grant Award_IDPs_Ukraine».

Другие вопросы, касающиеся подачи проектных предложений, могут быть отправлены не позднее, чем за неделю до конечного срока подачи заявок на получение гранта, на английском или украинском языке на адрес: Internally.Displaced.Persons@coe.int. В теме письма необходимо указать: «Questions_Grant Award_IDPs_Ukraine».

Информацию о процедуре предоставления гранта, направлении заявки, процедуре оценки и отбору можно найти по ссылке.

Источник: Ресурсный центр «Гурт»

Читайте также: