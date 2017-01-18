Пограничники на взятки «не ведутся». Главная

С начала года украинские пограничники 30 раз отказывались от взяток, предлагаемых гражданами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что после проведенных в прошлом году антикоррупционных акций в Госпогранслужбе проводится ведомственная антикоррупционная акция «Свободные от коррупции». «Стоит отметить положительные сдвиги в создании эффективной системы предотвращения и противодействия коррупции, значительное увеличение случаев отказов пограничников от взяток, суммы которых достигают сотни и десятки тысяч гривен», – сообщает пресс-служба ведомства.

Например, на прошлой неделе пограничники Краматорского отряда в «Марьинке», во время несения службы на линии разграничения, передали в полицию гражданина Украины, который предложил 2 тыс. грн взятки пограничному инспектору при исполнении последнего служебных обязанностей.

А 15 января в Одесской области во время задержания нарушителя границы последний предложил пограничникам отдела «Кучурган» Белгород-Днестровского отряда 450 грн за беспрепятственный пропуск на территорию Украины. На его предложение пограничники не согласились. За нарушение государственной границы на задержанного составлены соответствующие материалы. Кроме того, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года и принято решение о принудительном возвращении в Молдову.

В то же время на малейшие попытки злоупотреблений в Госпогранслужбе происходит жесткое и соответствующее реагирование. В этом направлении активно работают подразделения внутренней и собственной безопасности пограничного ведомства во взаимодействии с другими правоохранительными органами.

В результате соответствующей работы в 2016 году проведено 2,4 тыс. расследований и проверок, к дисциплинарной ответственности привлечено почти 6 тыс. человек, по отрицательным статьям от службы освобождены 905 человек, в том числе, 31 – с лишением воинского звания.

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