Пограничники в зоне АТО будут зарабатывать больше. Главная

Государственная пограничная служба Украины по поручению президента инициировала увеличение размера денежного вознаграждения за непосредственное участие пограничников в антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Администрацией Госпогранслужбы уже проработан проект соответствующего приказа о повышении денежного вознаграждения военнослужащим, проходящим службу в зоне АТО. После его подписания размер выплаты на первой линии обороны (линии боевого соприкосновения) составит 6 тыс. грн, что больше чем ранее на 1,8 тыс. грн, а в других районах (местах) проведения АТО составит 2,4 тыс. грн (увеличение составит 1,2 тыс. грн).

Сейчас контрактник первого года службы уже получает 7 тыс. грн, а лейтенант после окончания учебного заведения – 9,5 тыс. грн.

Напомним, в прошлом году денежное обеспечение пограничников было повышено до уровня военнослужащих ВСУ и Нацгвардии. Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год», для пограничного ведомства утверждены расходы в сумме 7 млрд 063 млн 200 тыс. грн, расходы по общему фонду по сравнению с 2016 годом увеличены на 785,5 млн грн, или на 12,6%.

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