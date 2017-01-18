Определены полуфиналисты отбора на «Евровидение». Главная

Организаторы Национального отбора на «Евровидение» совместно с музыкальным продюсером Константином Меладзе определили имена исполнителей и музыкальных групп, которые проходят в полуфинал – теперь 24 участника поборются за право представить Украину. Об этом сообщает пресс-служба песенного конкурса.

В числе кандидатов – Арсен Мирзоян, Мила Нитич, Виталий Козловский, AGHIAZMA, «Сальто Назад», Green Grey, ROZHDEN, Vivienne Mort, «Singing pants», Анастасия Прудиус, TAYANNA

DETACH, O. Torvald, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, MamaRika, Laliko, MELOVIN, LETAY, Panivalkova, «СКАЙ», Monochromea, KUZNETSOV.

В пятницу, 20 января, состоится жеребьевка, в ходе которой определится порядок выступления артистов во время трех полуфиналов: 4, 11 и 18 февраля.

Напомним, Украина получила право принимать Евровидение-2017 в результате победы Джамалы на песенном конкурсе в Стокгольме. Предполагается, что в конкурсе Евровидение-2017 в Киеве примет участие рекордное количество стран – 43 участника.

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