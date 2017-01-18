В Приазовье количество диких животных выросло в разы. Охотники регулируют численность. Новости

В ряде поселков Приазовья охотники совместно с военными проводят мероприятия по регулированию численности диких животных.

Как сообщил председатель «Приазовского ОРХ» Николай Грек, уже регулируют численность дикой живности в Чермалыке и Володарском районе.

«Популяция лисиц, волков, зайцев выросла в разы, ведь на протяжении трех лет охоту не проводили. Этой живности в природе очень много, поэтому велика опасность распространения бешенства», – сказал он.

Охотник заметил, что в Чермалыке было замечено много лисиц, а за поселком Старый Крым в Володарском районе не раз появлялись волки.

Напомним, что, на основании распоряжения Донецкой облгосадминистрации, областное управление лесного и охотничьего хозяйства в ноябре начало выдавать разрешение на проведение регулирования численности хищных животных.

Источник: Сайт города Мариуполя

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