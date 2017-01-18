Ситуация в пунктах пропуска 18 января. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, 17 января линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 24,1 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:
- «Майорское» – 5575 человек и 735 транспортных средств;
- «Марьинка» – 6280 человек и 1070 транспортных средств;
- «Новотроицкое» – 5025 человек и 1095 транспортных средств;
- «Гнутово» – 3075 человек и 670 транспортных средств;
- «Станица Луганская» – 4190 человек.
Сегодня утром, 18 января, в пунктах пропуска, по данным Госпогранслужбы, на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:
- «Майорское» – 60/120;
- «Марьинка» – 200/150;
- «Новотроицкое» – 25/10;
- «Гнутово» – 40/30.
Фото: joinfo.ua
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