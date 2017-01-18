Ситуация в пунктах пропуска 18 января. Главная

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Ситуация в пунктах пропуска 18 января

18.01.17 08:44 dnews.dn.ua Новости 0

Ситуация в пунктах пропуска 18 января

По данным Госпогранслужбы Украины, 17 января линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 24,1 тыс. человек и 3,6 тыс. транспортных средств:

  • «Майорское» – 5575 человек и 735 транспортных средств;
  • «Марьинка» – 6280 человек и 1070 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» – 5025 человек и 1095 транспортных средств;
  • «Гнутово» – 3075 человек и 670 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» – 4190 человек.

Сегодня утром, 18 января, в пунктах пропуска, по данным Госпогранслужбы, на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

  • «Майорское» – 60/120;
  • «Марьинка» – 200/150;
  • «Новотроицкое» – 25/10;
  • «Гнутово» – 40/30.

Фото: joinfo.ua

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