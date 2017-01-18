Что и как изменит новая минимальная зарплата для украинцев. Главная

Украинцы уже через несколько недель получат новые зарплаты. Всем предпринимателям, которые держали своих сотрудников на минималке, придется пересмотреть фонд оплаты труда. Новые зарплаты позволят частично покрыть дефицит Пенсионного фонда, однако приведут к тому, что мелкому бизнесу, который и без того находился на грани выживания, придется закрыться. В Минсоцполитики говорят: украинцы с минимальной зарплатой в прошлые годы не зарабатывали даже на мизерную пенсию в 949 гривен. Сайт «Сегодня.ua» выяснил, на что повлияет новая минималка и что делать, если работодатель отказывается повышать зарплату.

Как новая минималка повлияет на пенсии

В этом году повышение минимальной зарплаты в два раза на пенсионерах никак не отобразится. И индексация пенсий на 10,1%, и осовременивание выплат пяти миллионам пенсионеров в среднем на 300 гривен были запланировано еще до резкого роста минималки. Пенсионный фонд (ПФ) закончил 2016-й с рекордным дефицитом в 145 миллиардов гривен. Рост минималки в лучшем случае позволит сократить дефицит, по подсчетам ПФ, на 14,8 миллиардов гривен.

Значительное повышение пенсий в Украине пока не планируется. К слову, за два погода минимальная пенсия для украинцев выросла с 949 до 1247 гривен (на 31%), в то же время минимальная зарплата поднялась с 1218 до 3200 гривен (на 162 %). В Украине пенсии получают 12,5 миллиона человек, при этом взносы в Пенсионный фонд платят только 10,5 миллиона украинцев. Фактически, 10 работающих должны содержать 12 пенсионеров. А учитывая, что 40% работающих декларируют официальную зарплату на уровне минимальной, денег в ПФ катастрофически не хватает.

Для получения трудовой пенсии женщинам необходимо проработать 30, а мужчинам – 35 лет. Как подсчитали в Минсоцполитики, украинцы с минимальной зарплатой за всю жизнь не заработали даже на минимальную пенсию.

Так, в среднем украинцы живут после 60-ти 18 лет. Чтобы получать минимальную пенсию 949 гривен (такая пенсия была в 2015-м), нужно накопить 204,9 тысячи гривен. При этом за всю жизнь с таким уровнем зарплат мужчины могли накопить всего 194,3 тысячи, а женщины – 166,6 тысячи гривен (согласно данных 2015-го).

«В 2017 году коэффициент соотношения уплаченной суммы с минимальной зарплаты к сумме полученной пенсии работниками будет составлять: для женщин: 94,09%; для мужчин: 109,77%. Ситуация по сравнению с 2016-м должна существенно улучшиться», – отмечают в министерстве.

К слову, в 2017 году помимо индексации пенсий на 10,1%, которое предсмотрено в бюджете, украинцев ждет «осовременивание». Пенсии планируют повысить в среднем на 300 гривен пяти миллионам украинцев, уточняет вице-премьер-министр Павел Розенко. «Детально рассказать не могу, потому что решение еще не принято. Но что такое осовременивание пенсий? Это и есть, по сути, решение той основной проблемы, когда пенсия новоназначенная намного выше пенсии старых пенсионеров. Осовременивание предусматривает подводить "старые пенсии" к новым. Каким образом это получится сделать – сразу или поэтапно – этот вопрос еще обсуждается», – рассказал зампредседателя ПФ Николай Шамбир.

Что делать, если зарплату не подняли

С первого января минимальный страховой взнос – 704 гривни (22% от минимальной зарплаты). Общая нагрузка на зарплату – 41,5%. Большее всего новая минималка ударила по мелкому бизнесу, часть которого после нововведения вынуждена закрыться. Правда, как подсчитали в Минфине, на рынок труда это не повлияет. Руководитель крупнейшего в Украине регионального бизнес-союза Елена Еременко отмечает: далеко не у всех предпринимателей есть возможность повысить официальную зарплату в два раза. А те, кто будет вынужден платить больше, повысят стоимость своей продукции для того, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

«Искусственным путем невозможно повысить благосостояние людей. Экономика – целая система, и любое искусственное вмешательство приводит к инфляции и девальвации. Рост минимальной зарплаты приведет к увеличению безработицы, к уходу бизнеса в тень, повышению стоимости товаров первой необходимости, продуктов питании. Увеличив минимальную зарплату фактически в два раза, увеличатся платежи Единого социального взноса в два раза: придется в два раза больше платить налогов с зарплаты. Далеко не каждый бизнес может себе это позволить. Они будут сокращать людей, будут формально переводить на неполный рабочий день, на договорные отношения, или вообще прерывать договорные отношения и работать "в черную"», – отмечает Елена Еременко.

Предпринимателям, которые не могут платить больше, придется либо увольнять сотрудников, либо оформлять их на неполный рабочий день.

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к бизнесу с требованием выполнять нормы Трудового законодательства и платить не менее 3200 гривен. Кроме того, чиновник отметил: тех бизнесменов, которые будут оформлять сотрудников на половину ставки, заставляя их работать полный рабочий день и доплачивая «в конвертах», ждет наказание в виде штрафов.

«Я требую как премьер-министр, чтобы людям, которые работают, платили честную заработную плату по двум причинам. Первое, самый главный вызов для нас для всех – это борьба с бедностью. Для того чтобы начать с этим реально бороться, нужно повышать в том числе минимальную заработную плату. Правительство сделало этот шаг, в бюджетной сфере мы это выполним безупречно. Частный сектор, бизнес должен это тоже выполнить. Я считаю, что такие возможности сегодня у бизнеса есть. Я прошу, я обращаюсь с просьбой: цените своих работников, дайте им минимальную заработную плату за их добросовестный труд», – заявил Гройсман.

Как отмечает руководитель практики Решения конфликтов и споров JUSCUTUM Антон Куц, предприниматели обязаны выплачивать зарплаты на уровне не ниже минимальной.

«Государство устанавливает уровень минимальной зарплаты и обязано контролировать бизнес в этом вопросе. Все обязаны платить не меньше, чем установлено. На сегодня многие предприятия официально выплачивают сотрудникам этот минимальный уровень. Чем выше уровень минималки, тем больше налогов соберет государство. Ведь невыплата заработной платы грозит серьезными проблемами: начиная от административной ответственности, заканчивая уголовной. В случае административной ответственности, нарушителям в основном грозят штрафы. А вот уголовная ответственность – это уже серьезно: можно получить лишение свободы на срок до пяти лет», – отмечает адвокат.

В прошлом году за каждого неоформленного сотрудника грозил штраф в размере 43,5 тысяч гривен (30 минимальных зарплат), после роста минималки за это же правонарушение придется заплатить 96 тысяч гривен. Такой же штраф положен в том случае, если сотрудник оформлен на половину ставки, а фактически работает полный рабочий день.

Если работодатель дополнительно не оплачивает работу в ночное время и на выходных – придется заплатить штраф в размере 10 минимальных зарплат – 32 тысяч гривен. Если зарплату задержали, предприниматель должен будет заплатить штраф в размере 9,6 тысяч гривен (сейчас – 4350 гривен).

На нарушение трудового законодательства можно пожаловаться в прокуратуру или полицию, органы государственной фискальной службы или в инспекцию по вопросам труда. После заявления они обязаны провести проверку, установить факт нарушения и принять санкции.