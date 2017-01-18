Прокуратура Славянска расследует смерть младенца в роддоме. Новости

Славянской местной прокуратурой контролируется досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее смерть новорожденного ребенка. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что в Краснолиманской больнице 7 января после родов новорожденного ребенка поместили в реанимацию. 15 января 2017 года родителям ребенка сообщили, что у младенца остановилось сердце», – отмечается в сообщении.

По данному факту Славянской местной прокуратурой внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области