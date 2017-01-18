Сводка из зоны АТО за 17 января: версии сторон конфликта (Обновляется). Главная

За минувшие сутки противник 61 раз открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 18 января сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении противник из 120 и 82-миллиметровых минометов обстрелял Троицкое и Новоалександровку, из гранатометов и стрелкового оружия – Валуйское, Станицу Луганскую, Попасную. По Валуйскому огонь вел также снайпер.

На мариупольском направлении противник из 82-миллиметровых минометов вел огонь по Чермалыку, Водяному и Широкино, из гранатометов и стрелкового оружия – по Лебединскому, Талаковке, Красногоровке, Водяному, Широкино и Гнутово, из вооружения БМП – по Березовому. По Широкино огонь вел снайпер.

На донецком направлении из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел огонь по Авдеевке, Опытному, Пескам.

На момент публикации «ДНР» не обнародовала свою версию ситуации вдоль линии разграничения.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки один раз обстреляли позиции ЛНР. По окраинам Луганска велся огонь из автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».