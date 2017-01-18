Как переселенцу закрыть ФЛП. Пошаговая инструкция. Новости

Недавние законодательные нововведения стали причиной, по которой некоторые физические лица-предприниматели прекращают свою деятельность, потому что отныне они обязаны платить единый социальный взнос ежемесячно, независимо – работают они или нет. БФ «Горение» рассказал, как закрыть ФЛП в Украине, и в частности как это сделать переселенцу.

Что нужно, чтобы закрыть ФЛП в Украине:

1. Заявление государственному регистратору.

Предприниматель должен подать государственному регистратору заявление о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП. Заявление составляется по форме 12, утвержденной приказом Минюста Украины от 18.11.2016 № 3268/5. Также предприниматель предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Если бумаги подает уполномоченное лицо, к ним нужно приложить нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего его полномочия.

В течение 24 часов после поступления документов, госрегистратор обязан внести сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований и направить эту информацию в налоговую службу, органы статистики, Пенсионный фонд.

2. Заявление о снятии с учета.

А именно заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения. Составляется по порядку, утвержденному Минфин. Подается в Государственную фискальную службу, чтобы аннулировать статус плательщика единого налога.

В заявлении надо указать дату прекращения хозяйственной деятельности. Причем период, в котором подано заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения, является налоговым периодом. То есть единый налог придется заплатить за весь календарный месяц, даже если регистрация аннулирована в первых числах.

Предпринимателя не снимут с учета если есть налоговая задолженность.

Что делать переселенцам

1. ВПЛ, которые зарегистрировали ФЛП после перемещения. Право на регистрацию ФЛП по фактическому месту проживания предусмотрено ст. 4 Закона Украины от 2 сентября 2014 № 1669 «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции». Этим законом определено, что для зарегистрированных ВПЛ регистрация ФЛП осуществляется государственными регистраторами по временному адресу. Таким образом, они становятся на учет в районной государственной налоговой инспекции по месту фактического проживания. Процедура прекращения предпринимательской деятельности будет так же происходить по адресу временного проживания, зарегистрированного в справке ВПЛ.

2. ВПЛ, которые зарегистрировались как ФЛП до начала АТО на территории, где сейчас проводится АТО. Такие лица обращаются:

К государственному регистратору по месту фактического проживания, указанному в справке ВПЛ;

В районную государственную налоговую инспекцию, которая регистрировала ФЛП. Перечень и адреса перемещенных государственных налоговых инспекций из зоны АТО – в приказе ГФС Украины от 07.11.2014 № 256.

Налоговая задолженность у ФЛП-переселенцев

Налоговым законодательством Украины предусмотрено списание безнадежного долга, возникшего в связи с началом проведения АТО на Востоке Украины. Для этого нужно:

обратиться в районную государственную фискальную службу с требованием списать задолженность по уплате ЕСВ и штрафные санкции;

в случае отказа ГФС – обратиться в суд (судебная практика показывает положительную динамику списания задолженности по уплате ЕСВ).

Нормативная база:

Фото: ubr.ua