В пансионате для ветеранов Мариуполя – антисанитарные условия. Пожилые люди недоедают. Новости

Депутаты городского совета Мариуполя (Донецкая обл.) с волонтерами фонда «Помощь детям Донбасса» побывали в пансионате для ветеранов войны и труда №2 в Приморском районе Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Для ветеранов был организован праздничный концерт с выступлением творческого коллектива. После него гости отправились в корпуса, чтобы лично поздравить и вручить подарки лежачим и малоподвижным старикам. Однако гости не сразу смогли попасть к жителям пансионата.

«Увидев телекамеры, персонал пансионата не пускал ни депутатов, ни волонтеров, запрещал съемку телевизионщикам, которые тоже приехали, чтобы осветить это мероприятие. Сотрудники дома вызвали полицию, но правоохранители, не увидев в наших действиях и действиях журналистов ничего противоправного, уехали. Заведующей пансионатом на месте не было, поэтому пришлось с ней общаться по телефону», – рассказала депутат Ольга Пикула.

После того, как депутатам и волонтерам все же удалось пройти в пансионат и пообщаться с постояльцами, они ужаснулись от услышанного и увиденного.

«Многие из престарелых людей жаловались на неполноценное питание и на условия, в которых они здесь содержатся. В палатах разные условия проживания, есть те, которые вполне нормально обустроены, но во многих присутствует антисанитария, неприятный запах, ужасные стены и потолки. Жуткое состояние туалета и душевых. Пенсионеры, среди которых и бывшие фронтовики, волей судьбы оказавшиеся здесь, недоедают и проживают в антисанитарных условиях», – сообщила депутат.

Депутаты не намерены оставлять эту ситуацию без внимания, и уже в ближайшие дни будут встречаться с руководителями города по этому вопросу. Одновременно готовится депутатское обращение на имя городского головы.

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