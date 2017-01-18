В Краматорске с фонда защиты животных хотят взыскать 20 тыс. грн. Главная

В Краматорске волонтеры благотворительного фонда защиты животных «Друг» попали в сложную ситуацию: частное лицо выиграло у них суд, оценив понесенный моральный ущерб в 20 тыс. грн. Помимо указанной суммы, фонд обязали также удалить ранее распространенную в социальных сетях информацию и публично извиниться перед истцом.

Как сообщила глава фонда Наталья Титомир, речь идет о ситуации 2016 года, когда волонтеры обнаружили, что неизвестный гражданин на одном из рынков регулярно приобретает котят, после чего животных находят мертвыми и со следами издевательств.

Проведя собственное расследование, волонтеры сами установили возможного подозреваемого. Волонтеры обратились в полицию, и правоохранители открыли криминальное производство, предварительно квалифицировав ситуацию по ч. 1 ст. 299 УК Украины «Издевательство над животными, (…) совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений», по которому продолжается расследование.

Однако, в последних числах декабря минувшего года благотворительному фонду «Друг» стала известна новость о том, что по поводу информации о возможном подозреваемом, которая была распространена ими в социальных сетях, был подан родственником подозреваемого иск в суд с требованием возместить моральный ущерб.

Как уверяет Титомир, до этого фонд не получал никаких повесток, поэтому слушание дела проходило без участия волонтеров. В результате, теперь БФ «Друг» должен выплатить истцу 20 тыс. грн, а также удалить ранее распространенную в соцсетях информацию и публично извиниться перед истцом.

«Для фонда, который существует исключительно на благотворительные пожертвования, выплата такой суммы означает конец и прекращение всяческой деятельности», – сообщила глава фонда.

БФ «Друг» подал апелляционную жалобу на вынесенное судом решение. Предварительное рассмотрение дела назначено на сегодня, 18 января.

Источник: ОбщеЖитие

Читайте также: