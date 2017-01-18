В Краматорске подрядчики присвоили миллион, а ремонт больницы выполнили на 60%. Главная

Прокуратура Краматорска расследует факт присвоения денежных средств, выделенных из бюджета на выполнении работ по капитальному ремонту городской больницы должностными лицами общества с ограниченно ответственностью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно сообщению, в ноябре 2016 года между коммунальным городским учреждением «Краматорская городская больница №1» и обществом с ограниченной ответственностью был заключен договор о выполнении капитального ремонта хозяйственного корпуса больницы на общую сумму почти 1 млн грн. В конце декабря 2016 года деньги были перечислены больницей на счет подрядчиков за фактически выполненные работы. Однако установлено, что до настоящего времени ремонтные работы в лечебном учреждении выполнены только на 60%.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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