Квартиры в Бахмуте выделены сотрудникам СБУ, ГСЧС, военнослужащим и полицейским. Новости

Сегодня, 18 января решением исполкома городского совета Бахмут (Донецкая обл.) был утвержден порядок распределения квартир в обновленном жилом корпусе по ул. Гаршина, 78.
На территории города Бахмута была проведена реконструкция общежития. На сегодня введен в эксплуатацию жилой дом общей площадью 709 кв. м, жилой площадью – 409 кв. м. Корпус рассчитан на 16 квартир, из них 8 квартир – однокомнатные и 8 – двухкомнатные.
Решением исполкома Бахмутского городского совета предоставлено жилые помещения участникам боевых действий, которые принимали участие в АТО и стоят на квартирном учете в исполкоме.
Получат жилье четверо сотрудников СБУ, трое полицейских, трое сотрудников ГСЧС, двое временно безработных и четверо военнослужащих вместе с семьями. Завтра 16 семьям будут выданы ордеры и они смогут заселиться.
«Главное, что мы сохранили объект коммунальной собственности и предоставили жилье 16 семьям. В рамках проекта была сделана линия теплотрассы, водовод, канализация, благоустроена детская площадка, выполнена реконструкция всего здания», – отметил городской голова Бахмута Алексей Рева.
Он также подчеркнул, что всего за два-три года планируется провести реконструкцию 11 общежитий, шесть из которых включены в финансирование первого транша Европейского инвестиционного банка.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бахмуте через неделю 16 семей получат квартиры.
Источник: Сайт города Бахмута
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