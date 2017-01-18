За прошлый год на сервис электронных петиций Краматорска поступило 407 обращений. Главная

Чиновники Краматорска считают популярными электронные петиции к власти. Об этом, как пишет «Восточный проект», они рассказали во время заседания исполнительного комитета горсовета.

Так, за прошлый год на сервис электронных петиций Краматорска поступило 407 обращений. При этом необходимое количество голосов для рассмотрения набрали лишь 35 из них. Кроме того, на начало года ещё 17 были в стадии сбора подписей, а две из них уже набрали необходимое количество голосов.

Как заверяют в горсовете, по всем петициям дан ответ в установленные законодательством сроки. Между тем, 344 петиции, которые не получили необходимую поддержку у краматорчан, были рассмотрены как коллективное обращение и ответ дан автору.

Кроме того, согласно озвученной на заседании горсовета информации, Краматорск входит в десятку городов по Украине, где граждане активнее всего пользуются электронными петициями.