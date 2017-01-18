Большинство переселенцев не вернутся на освобожденный Донбасс, – Тука. Главная

Львиная доля переселенцев уже не вернется на неподконтрольную в настоящее время украинским властям территорию Донбасса, после перехода этих территорий под контроль Киева. Об этом в интервью «Апострофу» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

«По опросам, около 75% переселенцев уже не вернутся на освобожденную территорию. С каждым днем таких людей будет становиться только больше, а не меньше. Показатель социального среза населения, которое будет проживать на освобожденных территориях, будет очень большой проблемой для Украины. С одной стороны, это будет концентрация неимоверного количества пенсионеров, а с другой стороны – большое количество деморализованных людей», – считает Тука.

Вместе с тем, по словам замминистра, Украина столкнется с серьезной проблемой – восстановлением человеческого потенциала.

«С моей точки зрения, проблема, с которой столкнется Украина, будет намного серьезней и жестче, намного опаснее, чем восстановление каких-то разрушенных заводов на Донбассе, разрушенных шахт. Потому что восстановить человеческий потенциал будет практически невозможно. Подавляющая часть интеллектуальной элиты, активного бизнеса, уже давно покинула эту территорию. Не важно, в каком направлении, но они ее покинули», – отметил Тука.

Фото: varota.com.ua

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