Вопрос Донецкого агентства регионального развития Кабмин рассмотрит в ближайшее время. Новости

Вопрос создания Донецкого агентства регионального развития, через которое будут реализовываться все инфраструктурные проекты в Донецкой области, будет вынесен на рассмотрение правительства после внесения корректив в документацию по требованию Антимонопольного комитета Украины. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский в Facebook.

«Обсудили сегодня с Координатором системы ООН в Украине Нилом Уокером дальнейшие шаги по формированию Донецкого агентства регионального развития. На прошлой неделе Антимонопольный комитет дал свои замечания по ряду вопросов Агентства, мы внесем необходимые коррективы в документацию и в ближайшее время вынесем вопрос о ДАРР на рассмотрение Кабмина», – написал Жебривский.

Также он добавил, что, как и было договорено в октябре прошлого года, после того, как команда старт-менеджеров зарегистрирует организацию и проведет все необходимые подготовительные работы, будет объявлен открытый конкурс на руководителя ДАРР.

«В комиссию по отбору руководителя приглашены представители международных донорских организаций. Нил Уокер подтвердил, что международные институты, в частности Группа ООН, с большим интересом следят за процессом формирования Агентства, которое должно стать централизованной закупочной организацией, через которую будут реализовываться все инфраструктурные проекты в Донецкой области. Ведь это пилотный проект в Украине», – сообщил губернатор.

Как сообщал ранее РПД Донецкие Новости, филиал Донецкого агентства регионального развития появится в Мариуполе.

Также он поблагодарил ООН за финансовую поддержку проекта по стажировке представителей органов местной власти в странах ЕС. Напомним, 29 января первая такая группа выезжает на десять дней на стажировку в Польшу.

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