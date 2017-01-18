Совет ветеранов в Авдеевке отметит юбилей в отремонтированном помещении. Новости

В феврале Авдеевская городская организация совета ветеранов отметит свой 30-летний юбилей. Юбилей организации ветераны встретят в достойных условиях благодаря работникам Авдеевского коксохимического завода (АКХЗ), которые взялись поддерживать пожилых людей.

Ремонтные работы помещения организации на финальном этапе. Строители установили в комнатах пластиковые окна, двери и новые радиаторы отопления, заменили коммуникации и сантехнику, обновили стены, потолки и полы. Дело осталось за малым – расставить мебель.

Уже совсем скоро ветераны смогут проводить рабочие будни в уютной атмосфере и вспоминать о боевых заслугах в кругу своих фронтовых товарищей.

Источник: Сайт города Авдеевки

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