На Донетчине «снежные люди» читают газеты (Фото). Новости

В Донецкой области в поселке Крива Лука (Лиманский район) местная жительница создала целые скульптурные композиции снеговиков. Фото оригинальных фигур из снега она разместила в социальной сети.

Снежную парочку, сидящую на лавке у ворот, и лежащего интеллигента, почитывающего газету, уже успели по достоинству оценить зрители.

«Снежные люди» получили восхищенные отзывы от пользователей социальной сети.

«Где на Донбассе "живут" самые позитивные снеговики? Судя по всему, в селе Крива Лука. Более жизнерадостные нам пока не встречались», – написали пользователи.

«Село что надо, и люди талантливые, и заповедник, и река, а девчата-богини!!!», – такие комментарии оставляли под фото в соцсети.

Источник: Вчасно