В 2017 году в Украине прогнозируется рост экономики до 2%, – ООН. Главная

В Украине ожидается ускорение роста экономики до 2%, такой прогноз опубликовал департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Об этом пишет «ZN.ua» со ссылкой на пресс-службу организации.

По прогнозам экспертов организации, уровень инфляции в 2017 году составит 12,7%, рост ВВП в 2018 году составит 3,2% при инфляции на уровне 8,6%.

В 2017 году мировая экономика вырастет на 2,7%, а в 2018 – на 2,9%. В странах СНГ рост экономики прогнозируется на уровне 1,7%.

По мнению экспертов, главными факторами роста экономики региона станет стабилизация цен на нефть и ослабление политической напряженности.