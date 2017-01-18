Геращенко передала главе ОБСЕ просьбу луганчан по КПВВ «Золотое». Главная

Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ) Ирина Геращенко во время встречи с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем передала ему обращение жителей Луганщины с просьбой о помощи в открытии КПВВ «Золотое». Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.
«Передала председательствующему в ОБСЕ обращение от жителей Луганской области с просьбой приложить все усилия доя открытия КПВВ «Золотое», от украинской стороны пригласила С. Курца на открытие этого важного для простых людей по обе стороны линии соприкосновения поста», - рассказала Ирина Геращенко.
Как сообщалось, Общественный совет при Луганской ОВГА инициировал обращение к нынешнему главе ОБСЕ Себастьяну Курцу относительно проблемы возобновления работы КПВВ «Золотое».
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