Жебривский: Закупки через «ProZorro» растягиваются на 6-8 месяцев. Это – недопустимо. Новости

В электронную систему государственных закупок «ProZorro» необходимо внести изменения. Закупки, проводимые через «ProZorro», уменьшают возможность фактора коррупции, но приводят к значительному увеличению срока реализации реальных проектов. Об этом сегодня, 18 января, в ходе визита в Мариуполь сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он назвал совершенно недопустимой ситуацию, когда из-за процедурных особенностей от начала реализации проекта на уровне документов, до начала работ по его выполнению проходит от 6 до 8 месяцев.

Глава ДонОВГА отметил, что им инициирован поиск компромиссного варианта работы системы, при котором обеспечивается прозрачность и сокращается временной параметр проведения тендерных процедур.

Источник: MRPL.city

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