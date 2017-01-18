Жебривский: Закупки через «ProZorro» растягиваются на 6-8 месяцев. Это – недопустимо. Новости

В электронную систему государственных закупок «ProZorro» необходимо внести изменения. Закупки, проводимые через «ProZorro», уменьшают возможность фактора коррупции, но приводят к значительному увеличению срока реализации реальных проектов. Об этом сегодня, 18 января, в ходе визита в Мариуполь сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
Он назвал совершенно недопустимой ситуацию, когда из-за процедурных особенностей от начала реализации проекта на уровне документов, до начала работ по его выполнению проходит от 6 до 8 месяцев.
Глава ДонОВГА отметил, что им инициирован поиск компромиссного варианта работы системы, при котором обеспечивается прозрачность и сокращается временной параметр проведения тендерных процедур.
Источник: MRPL.city
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