Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда с дефицитом 141,5 млрд грн. Главная

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2017 год с дефицитом 141,5 млрд грн. об этом пишет «Голос столицы».

«Объем дотации, которую мы направляем из государственного бюджета в Пенсионный фонд, снижен со 145 млрд до 141,5 млрд грн», — сказал министр социальной политики Андрей Рева на заседании Кабмина.

По его словам, общий бюджет Пенсионного фонда составляет 284 млрд грн, поступления от уплаты единого социального взноса должен составить 142,5 млрд грн, что на 30 млрд грн больше, чем в прошлом году.