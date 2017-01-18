Стоимость восстановления Донбасса растет, – Черныш. Новости

Уровень освоения выделенных средств на Донбассе чрезвычайно низкий. Об этом сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш.

Как сообщал РПД «Донецкие Новости», в Луганской области освоили 13,89% средств, выделенных на восстановление. На Донетчине – 5,16%.

«В связи с этим, по объективным причинам, цена следующих услуг, которые будут заказываться, может быть увеличена. Но речь идет не о стоимости – главное, чтобы средства доходили до людей», – отметил министр.

Также он напомнил, что президент Петр Порошенко при подписании закона о дополнительном выделении 3,6 млн грн на восстановление Донецкой и Луганской областей отметил необходимость контролировать каждую гривну, направленную на эту программу.

«Мы будем постоянно информировать и общественность, и журналистов о работе комиссии по изучению эффективности использования бюджетных средств на востоке Украины», – добавил Черныш.

Источник: Вчасно

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