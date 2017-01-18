За два года 170 тыс. украинцев получили российское гражданство, – Геращенко. Главная

С 2014 по 2016 год 170 тыс. украинцев стали гражданами России. Статус беженцев получили около 350 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Вместе с МИД Украины нам таки удалось дожать и получить от РФ информацию относительно тех граждан Украины, которые получили гражданство РФ и статус беженцев. Согласно ноты МИД РФ, в период с 2014 по 2016 год российское гражданство получили почти 170 тыс. граждан Украины: в 2014 году – 24 141 человек, в 2015 – 67 400, за 9 месяцев 2016 – 75 497», – написала Геращенко.

Она отметила, что российская сторона не указала, сколько именно жителей Донбасса получили гражданство РФ, и высказала предположение, что подавляющее большинство из этой цифры – это крымчане, которые получили российские паспорта.

Также, по данным политика статус беженцев в РФ за 2,5 года войны получили около 350 украинцев: в 2014 году – 240 человек, в 2015 – 84 человека, в 2016 – 31 человек.