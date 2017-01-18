В Славянске купят квартиры для жителей, чьи дома пострадали во время АТО. Новости

В Славянске (Донецкая обл.) местные жители, чье жилье пострадало во время проведения в городе антитеррористической операции, смогут получить квартиры.

Как обещают городские власти, 13 квартир будут куплены на вторичном рынке недвижимости.

Приобрести недостройку в районе Молокозавода и ввести ее в эксплуатацию так и не получилось в прошлом году. По словам Славянского городского головы Вадима Ляха, юстиция выставила это здание на продажу не как целостный объект, а под разбор – на стройматериалы.

Поэтому принято решение закупить 13 квартир на вторичном рынке жилья. Соответствующее положение уже разрабатывается, его депутаты горсовета должны рассмотреть на ближайшей сессии.

Квартиры будут приобретать через систему электронных закупок «ProZorro».

Напомним, в Славянске и относящихся к нему поселках за время военных действий были полностью разрушены 124 частных дома, 350 частных домов имеют 2-ю степень разрушения. По словам мэра Славянска Вадима Ляха, статус местных жителей с разрушенными домами, в отличие от переселенцев, абсолютно не определен. «Таких людей у нас в городе порядка 500 человек. Они не получают, в отличие от переселенцев, адресную помощь, не получают субсидии и пособия. Они прописаны и живут в своем городе, при этом не имеют жилья, дотаций или выплат от государства. Такие люди получили только 13,5 тыс. грн, которые мы выделили из местного бюджета», – уточнил он.

Источник: Деловой Славянск

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