В частном секторе Мариуполя справились с темнотой. Новости

Улицы частного сектора Мариуполя освещают теперь 647 светодиодных светильников. В 2017 году будет установлено еще 700. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

По словам директора Коммунального предприятия «Горсвет» Сергея Прилипина, работы начались еще в мае прошлого года. Цель установки новых светильников (LED-ламп) – сделать более безопасным перемещение жителей города в темное время суток.

Светильники экономят потребление электроэнергии в 6 – 6, 5 раз. LED- лампы прослужат около 20 лет, они устойчивы к перепадам напряжения и дают нужное освещение.

«Мы, в первую очередь, обратили внимание на те участки, которые тяжело доступны в гололед. Работы проводятся во всех районах города. Львиная доля приходится на Центральный и Приморский район, чуть меньше – на Кальмиусский и Левобережный», – подчеркнул Сергей Прилипин.

Стоит отметить, что работники коммунального предприятия занимаются не только установкой и заменой ламп, но и полной реконструкцией сети.

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