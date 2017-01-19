100-летние жители Северодонецка получат матпомощь до 5 тыс. грн. Главная

В Северодонецке (Луганская обл.) из городского бюджета будут выделять единовременную материальную помощь гражданам, которые временно испытывают финансовые затруднения, а также и лицам, которым исполнилось 100 и более лет. Такое решение было принято 17 января в ходе заседания исполнительного комитета Северодонецкого городского совета. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Документом предусмотрено выделение средств для 196 лиц на общую сумму 221 тыс. 250 грн (от 200 грн до 4 тыс. 600 грн).

Также одобрена реконструкция ряда проектов и капитальный ремонт некоторых коммунальных объектов. В их числе:

Дом физкультуры детской юношеской спортивной школы №2. Тут планируют отремонтировать системы водоснабжения и теплоснабжения, утеплить фасад. Объект расположен по адресу: Северодонецк, ул. Сметанина, 5А;

нежилое помещение, которое планируется предоставить «Центру социальной реабилитации детей-инвалидов». Объект расположен по адресу: Северодонецк, ул. Федоренко, д. 41;

высвобожденные помещения среднеобразовательной школы №13 планируют реконструировать для открытия детского сада «Солнышко».

Кроме того, рассмотрен и утвержден ряд вопросов в сфере опеки над несовершеннолетними.