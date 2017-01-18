Большинство жителей Украины выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, – опрос. Главная

Большая часть населения Украины выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Такие результаты, как сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, показало исследование «Индекса социальной сплоченности и примирения SCORE» относительно ситуации в Украине.

Цель исследования – понимание социальной динамики, что лежит в основе конфликта и его трансформации.

В сообщении отмечается, что опрос проводился в течение 2016 года во всех областях Украины, как на подконтрольной, так и неподконтрольной украинскому правительству территории.

«По десятибалльной шкале (где 1 – абсолютно не поддерживается, 10 – абсолютно поддерживается) мирные переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины поддерживают во всех областях. А это означает, что украинцы из разных уголков государства поддерживают мирный процесс», – сказано в пояснении к опросу.

Инфографика: официальный сайт Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

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