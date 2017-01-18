Энергетики ДТЭК построили новую линию электроснабжения для пгт Верхнеторецкое. Новости

В начале января энергетики Авдеевского района электрических сетей Донецкоблэнерго закончили строительство и подали напряжение на новую линию электропередачи, специально проложенную для электроснабжения поселка Верхнеторецкое в Ясиноватском районе Донецкой области. Энергетики проложили 1,5 км новой линии в обход самой сложной серой зоны, которая находится под постоянными обстрелами. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкоблэнерго.

«С 2015 года, когда по поселку городского типа Верхнеторецкое прошла зона размежевания, его жителям пришлось привыкнуть к постоянным обстрелам и сопряженным с ними перебоям с электроэнергией. Что неудивительно: сейчас поселок находится непосредственно в зоне конфликта и фактически разделен на три части с «серой» зоной посередине», – отмечается в сообщении.

Большую часть Верхнеторецкого обслуживают, в силу сложившихся обстоятельств, сотрудники Авдеевского РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго, за период боевых действий восстанавливавшие питающую поселок линию уже более 30 раз.

«Причем ремонтные работы были сопряжены с опасностью для жизни энергетиков и, соответственно, необходимостью получения доступа в зону разграничения. Из-за этого время восстановления повреждений колебалось от нескольких часов до нескольких суток, а то и недель, поскольку один из участков линии проходит прямо по боевым позициям. Резервной линии для подключения жителей поселка не было, так что около 300 абонентов, проживающих в «серой» зоне, все это время сидели без электроэнергии», – подчеркивают энергетики.

Отмечается, что руководство Авдеевского РЭС предложило исправить ситуацию, построив новую линию электропередачи в обход старой. Как только появилась финансовая возможность, руководство ДТЭК Донецкоблэнерго поддержало инициативу. 27 декабря 2016 года начались работы по строительству нового участка. Уже 11 января 2017 года новая линия была подключена.

Надо отметить, что все это время жители «серой зоны» сидели без света: последнее повреждение линии случилось 8 декабря 2016 года, а разрешение на доступ в зону разграничения так и не было получено.