Я не говорила о «российском» Крыме в обмен на Донбасс, – Савченко. Главная

Народный депутат Надежда Савченко пояснила, что не говорила о «российском» Крыме, а лишь хотела предупредить людей, что украинские власти обманывают их при помощи красивых лозунгов. Об этом она сегодня, 18 января, сказала в комментарии изданию «Гордон».

В частности, 17 января «112.ua» распространил следующее заявление Савченко: «Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций – то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, как всегда, это отложится в долгий ящик… Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим [Донбасс]. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым – это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс – они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу».

Это высказывание Савченко вызвало волну возмущения. В результате 18 января нардеп пояснила, что заявлением о временном отказе от Крыма ради возвращения под контроль Украины неподконтрольных территорий Донбасса она «не имела в виду сдачу полуострова российским оккупантам».

«Я никогда в жизни не скажу сдавать наш Донбасс и наш украинский Крым. В 2014 году я стояла на дежурстве и ждала приказа на боевой вылет, чтобы защищать Крым. И те, кто тогда находился в Верховной Раде, за закрытыми дверьми приняли решение о сдаче полуострова. В 2014 году они его сдали. Те люди, которые сейчас с высоких трибун кричат, что вы завтра пойдете и заберете украинский Крым, это горе-полководцы, они вас вперед никогда не поведут. В лучшем случае они будут где-то сзади, прятаться за вами», – сказала Савченко.

По ее мнению, Крым был сдан теми, кто больше всего призывает к его возвращению в состав Украины. «Я пытаюсь достучаться до людей. Крым не я хочу сдать. И не я об этом говорю. Вам обещают нереальные вещи. Те, кто в Верховной Раде рвет на себе вышиванки, никогда на передовую воевать не пойдут. Не нужно голословных заявлений и криков. Необходимо думать, как вернуть наши земли. Нужно осознать, что Крым уже сдали те, кто кричит, что никогда его не сдаст. В этом весь парадокс. Крым – Украина, Донбасс – Украина, и так будет всегда. Украина – единая, соборная и независимая. Проблема лишь в том, что мы не знаем, какие решения принимаются за закрытыми дверями. Я вижу политические игрища», – продолжила политик.

Она считает, что для реального освобождения Донбасса нужно было пойти по хорватскому сценарию.

«Создали бы сильную армию, чтобы отвоевать свои земли. Но у нас сейчас сильную армию не создают. Ее наоборот разворовывают. И это прекрасно видят те, кто в настоящее время находится на передовой. Я не говорила о "российском" Крыме, а лишь хотела предупредить людей, что их обманывают красивыми лозунгами», – резюмировала нардеп.

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