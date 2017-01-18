Совет Нацбанка назвал причины падения курса гривни. Главная

Совет Национального банка Украины (НБУ) провел внеочередное заседание, посвященное анализу текущего состояния валютного рынка, а также предоставил Кабмину и правлению НБУ рекомендации на этот счет. Об этом пишет «Сегодня.ua».

«Усиление колебаний обменного курса гривни, которое наблюдается в последние месяцы года является временным, связанным с влиянием ситуативных и сезонных факторов», – цитирует издание пресс-релиз Совета НБУ.

Совет называет такие факторы девальвации гривни:

экспансия бюджетных расходов (увеличение предложения гривни) в течение последних недели декабря;

нагнетание ожиданий, связанное с национализацией ПриватБанка;

снижение предложения валюты от компаний АПК;

существенное усиление спроса на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванное потребностью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

«Фундаментальные факторы для развертывания девальвационных процессов пока отсутствуют, внешнеэкономическое среда является в целом благоприятной. Состояние текущего счета платежного баланса согласно последним данным улучшалось. Продолжала поступать выручка от экспорта зерновых, а также сохранялась благоприятная для украинских экспортеров конъюнктура на мировом рынке черных металлов и железной руды», – уточняют в Совете НБУ.

Члены Совета считают, что текущие колебания обменного курса будут иметь незначительное влияние на развитие инфляционных процессов

«Мы должны привыкнуть в современных экономических условиях к плавающему валютному курсу и реализовывать соответствующие меры, в зависимости от ситуации, складывающейся на рынке. ... Выработаны конкретные предложения и рекомендации правлению НБУ и Кабинету министров Украины. В частности, правлению предложены действенные меры по стабилизации валютного рынка. В свою очередь, правительство должно пересмотреть практику проведения бюджетной экспансии в конце года, которая может иметь значительные негативные макроэкономические последствия», – отметил председатель Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

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