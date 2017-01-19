В 2016 году на Донетчине трудоустраивали с помощью новых IТ-технологий. Новости

В течение 2016 Донецкой областной службой занятости введены новейшие формы работы с применением онлайн-технологий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что во всех городских и районных центрах занятости созданы и функционируют онлайн-центры по трудоустройству, которые объединили в себе все онлайн-разработки и нововведения среди которых:
- видеорезюме, позволяющее работодателю получить первое впечатление о кандидате без дополнительных затрат времени на назначение личной встречи. По состоянию на 01.01.2017 банк видеорезюме имеет в наличии 1033 ролика, на онлайн-ресурсе размещено 317;
- введены онлайн-собеседования с работодателями, которые проводились как в индивидуальной, так и в групповой форме (онлайн-аукцион претендентов). В течение 2016 года было проведено 428 собеседований, трудоустроено 675 безработных;
- видеовакансии: из 296 созданных почти 92% укомплектованы при содействии службы занятости. По состоянию на 01.01.2017 на канале Youtube был размещено 46 актуальных видеовакансий и 15 видеопрезентаций работодателей;
- видеопрезентация учебных заведений, как элемент работы в направлении организации профессионального обучения граждан. С начала октября 2016 года создано и размещено на канале Youtube 22 презентации учебных заведений.
- организация обучения безработных в дистанционном формате.
Областная служба занятости совместно с Донецким национальным университетом им. Василия Стуса (Винница) с помощью специального программного обеспечения, веб-ресурсов и IТ-сервисов организовала обучение и повышение квалификации 53 безработных по профессиям и направлениям:
- аудиторы и квалифицированные бухгалтеры;
- специалист по эффективности предпринимательства;
- менеджеры (управленцы) по подбору, обеспечению и использованию персонала.
Для распространения положительного опыта успешного трудоустройства безработных в качестве предпринимателей были введены в работу пресс-туры. В течение 2016 года было проведено 10 пресс-туров по 17 городам и районам региона.
В течение минувшего года областной службой занятости проводилось активное сотрудничество с международными организациями:
- с ПРООН в рамках проекта «Быстрое реагирование на социальные и экономические проблемы ВПЛ в Украине» предоставлялась возможность бесплатно пройти тренинги для повышения уровня в сфере предпринимательства и получить грант на открытие/развитие собственного бизнеса. В течение 2016 года тренинги по учебной программе «Развитие навыков предпринимательской деятельности среди ВПЛ и местного населения Донецкой и Луганской областей» прошли 550 человек, включая 400 в Краматорске и 150 в Мариуполе.
- с проектом «Твой БИЗНЕС: шаги к успеху» (при финансовой поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Украине, при участии Донецкого национального университета им. В. Стуса совместно с Донецким областным центром занятости) – бесплатное онлайн-обучение основам предпринимательской деятельности граждан независимо от места проживания. По состоянию на 01.01.2017 года зарегистрировались и начали обучение 280 человек.
- с чешской организацией «Человек в беде» по направлениям:
– предоставление малых грантов для стимулирования развития и создания дополнительных рабочих мест для лиц, которые воспользовались услугами и начали собственное дело и имеют более 6 месяцев успешного опыта предпринимательства;
– создание условий для дистанционного обучения и дальнейшего трудоустройства лиц с инвалидностью путем их обучения и обустройством надомных рабочих мест;
– предоставление малых грантов работодателям для создания новых рабочих мест, которые ориентированы на ведение социально-ответственного бизнеса и длительное время сотрудничают с центром занятости;
– создание и развитие программ общественных и других работ временного характера для безработных граждан;
– предоставление денежной помощи безработным на период их стажировки на предприятиях после профобучения по направлению службы занятости.
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