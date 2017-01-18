На Луганщине больше всего подорожали овощи и молоко, а тарифы на ЖКХ снизились. Диаграммы. Главная

На Луганщине больше всего подорожали овощи и молоко, а тарифы на ЖКХ снизились. Диаграммы

18.01.17 19:14 dnews.dn.ua Новости 1

На Луганщине больше всего подорожали овощи и молоко, а тарифы на ЖКХ снизились. Диаграммы

Цены на потребительском рынке подконтрольной части Луганской области в декабре 2016 года выросли на 1,4% (по Украине в целом – на 0,9%), с начала года – на 10,7% (по Украине – на 12,4%). Об этом сообщает Главное управление статистики Луганской области.

Так, в декабре на потребительском рынке области цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. В частности, подорожали следующие товары:

  • овощи – на 11,1%;
  • молоко – на 10,9%;
  • сметана – на 6,0%;
  • сыр и мягкий сыр (творог) – на 5,2%;
  • кисломолочная продукция, масло – на 5,1%;
  • кондитерские изделия из муки – на 2,7%;
  • маргарин – на 2,4%;
  • рыба и продукты из рыбы – на 2,3%;
  • кофе – на 1,3%;
  • рис, хлеб, кондитерские изделия из сахара – на 1,2%;
  • шоколад – на 1,1%;
  • джемы, повидло, мед – на 0,8%;
  • сахар – на 0,7%;
  • масло подсолнечное, яйца, сало – на 0,6%;
  • продукты переработки зерновых, чай – на 0,5%;
  • макаронные изделия – на 0,4%;
  • мясо и мясопродукты – на 0,3%.

Из продуктов, которые подешевели, упоминаются лишь фрукты (цена снизилась на 2,3%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 3,2%, в т.ч.:

  • алкогольные напитки – на 5,7%;
  • табачные изделия – на 1,5%.

Одежда и обувь подорожали на 0,2%, в частности:

  • обувь – на 0,3%;
  • одежда – на 0,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошло за счет снижения тарифов на горячую воду и отопление на 0,6%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 0,2%, при этом:

  • амбулаторные услуги подорожали на 0,3%;
  • фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 0,2%.

Цены на транспорт в целом повысились на 0,7% в первую очередь из-за подорожания топлива и масла на 1,3%.

В сфере связи цены выросли на 1,8%, что связано с повышением абонентной платы за пользование телефоном на 15,7%

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