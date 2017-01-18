На Луганщине больше всего подорожали овощи и молоко, а тарифы на ЖКХ снизились. Диаграммы. Главная

Цены на потребительском рынке подконтрольной части Луганской области в декабре 2016 года выросли на 1,4% (по Украине в целом – на 0,9%), с начала года – на 10,7% (по Украине – на 12,4%). Об этом сообщает Главное управление статистики Луганской области.

Так, в декабре на потребительском рынке области цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. В частности, подорожали следующие товары:

овощи – на 11,1%;

молоко – на 10,9%;

сметана – на 6,0%;

сыр и мягкий сыр (творог) – на 5,2%;

кисломолочная продукция, масло – на 5,1%;

кондитерские изделия из муки – на 2,7%;

маргарин – на 2,4%;

рыба и продукты из рыбы – на 2,3%;

кофе – на 1,3%;

рис, хлеб, кондитерские изделия из сахара – на 1,2%;

шоколад – на 1,1%;

джемы, повидло, мед – на 0,8%;

сахар – на 0,7%;

масло подсолнечное, яйца, сало – на 0,6%;

продукты переработки зерновых, чай – на 0,5%;

макаронные изделия – на 0,4%;

мясо и мясопродукты – на 0,3%.

Из продуктов, которые подешевели, упоминаются лишь фрукты (цена снизилась на 2,3%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 3,2%, в т.ч.:

алкогольные напитки – на 5,7%;

табачные изделия – на 1,5%.

Одежда и обувь подорожали на 0,2%, в частности:

обувь – на 0,3%;

одежда – на 0,1%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошло за счет снижения тарифов на горячую воду и отопление на 0,6%.

В сфере здравоохранения цены выросли на 0,2%, при этом:

амбулаторные услуги подорожали на 0,3%;

фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 0,2%.

Цены на транспорт в целом повысились на 0,7% в первую очередь из-за подорожания топлива и масла на 1,3%.

В сфере связи цены выросли на 1,8%, что связано с повышением абонентной платы за пользование телефоном на 15,7%

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