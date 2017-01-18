На Луганщине больше всего подорожали овощи и молоко, а тарифы на ЖКХ снизились. Диаграммы. Главная

Цены на потребительском рынке подконтрольной части Луганской области в декабре 2016 года выросли на 1,4% (по Украине в целом – на 0,9%), с начала года – на 10,7% (по Украине – на 12,4%). Об этом сообщает Главное управление статистики Луганской области.
Так, в декабре на потребительском рынке области цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. В частности, подорожали следующие товары:
- овощи – на 11,1%;
- молоко – на 10,9%;
- сметана – на 6,0%;
- сыр и мягкий сыр (творог) – на 5,2%;
- кисломолочная продукция, масло – на 5,1%;
- кондитерские изделия из муки – на 2,7%;
- маргарин – на 2,4%;
- рыба и продукты из рыбы – на 2,3%;
- кофе – на 1,3%;
- рис, хлеб, кондитерские изделия из сахара – на 1,2%;
- шоколад – на 1,1%;
- джемы, повидло, мед – на 0,8%;
- сахар – на 0,7%;
- масло подсолнечное, яйца, сало – на 0,6%;
- продукты переработки зерновых, чай – на 0,5%;
- макаронные изделия – на 0,4%;
- мясо и мясопродукты – на 0,3%.
Из продуктов, которые подешевели, упоминаются лишь фрукты (цена снизилась на 2,3%).
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 3,2%, в т.ч.:
- алкогольные напитки – на 5,7%;
- табачные изделия – на 1,5%.
Одежда и обувь подорожали на 0,2%, в частности:
- обувь – на 0,3%;
- одежда – на 0,1%.
Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,1% произошло за счет снижения тарифов на горячую воду и отопление на 0,6%.
В сфере здравоохранения цены выросли на 0,2%, при этом:
- амбулаторные услуги подорожали на 0,3%;
- фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование – на 0,2%.
Цены на транспорт в целом повысились на 0,7% в первую очередь из-за подорожания топлива и масла на 1,3%.
В сфере связи цены выросли на 1,8%, что связано с повышением абонентной платы за пользование телефоном на 15,7%
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