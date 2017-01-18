Последние данные: В заложниках на неподконтрольном Донбассе – 112 украинцев. Главная

По состоянию на сегодня, 18 января, Антитеррористический центр СБУ располагает данными о пребывании в заложниках на временно неподконтрольных Украине территориях Донбасса 112 украинцев. Об этом сказал начальник штаба АТЦ СБУ Геннадий Кузнецов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, передает «Интерфакс – Украина».

«Согласно данным учета, найдено и освобождено 3088 человек, остаются в заложниках 112 человек, считаются пропавшими без вести – 490», – сказал Кузнецов.

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