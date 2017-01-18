Захарченко готов собрать армию в 4 раза превышающую ВСУ. Но качество не гарантирует. Главная

В «ДНР» разработан план мобилизации на случай новых широкомасштабных боевых действий с Украиной. Об этом 17 января на пресс-конференции в Симферополе заявил «глава ДНР» Александр Захарченко.

«Разработан план мобилизации людей, прошедших боевую подготовку, боевые действия, и по тем или иным причинам покинувших наши армейские корпуса. Специалисты, необходимые для несения воинских обязанностей, поставлены на расчет. Сформированы дополнительные подразделения, численность уже определена. Это не мобилизация, это люди, которые изъявляли желание быть привлеченными в дополнительные подразделения. В случае "часа икс" в трехдневный срок они будут вооружены, получат боевую технику, обмундирование и выступят в бой», – сообщил Захарченко, передает российский «Regnum».

При этом он уточнил, что «власти республики» не хотят проводить полную мобилизацию в привычном понимании этого слова. «Мы не хотим проводить мобилизацию в вашем понимании – поголовно. Если реально провести мобилизацию в республике, то получится около 250 тыс. человек, это в 2 раза больше, чем украинская армия. Если посчитать еще Луганскую республику, то будет в 4 раза больше. И качество этой армии, к сожалению, я не гарантирую, что оно будет выше. Воевать надо не числом, закидыванием шапками, а умением – вот к чему мы стремимся», – подчеркнул глава Донецкой республики.

Как сообщалось ранее, «главы республик» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий с 16 по 20 января находятся в Крыму, где принимают участие в праздновании годовщины Переяславской Рады, воссоединившей Украину с Россией.

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