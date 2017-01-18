Рева пояснил, почему в Украине не нужно повышать пенсионный возраст. Главная

Министр социальной политики Андрей Рева выразил уверенность в том, что на сегодняшний день нет необходимости повышать пенсионный возраст в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики Украины.

«Пенсионный возраст необходимо оставить тот, который есть. Позиция правительства заключается в том, что сегодня мы не видим необходимости его повышать. Это в Европе плательщиков социальных взносов сегодня становится меньше, чем самих пенсионеров, поэтому там, наверное, это выход. В Украине у нас достаточно внутренних резервов, ведь из работающих граждан только половина платит ЕСВ. Нам необходимо стимулировать платить налог в ПФ и вторую половину. И главное, чтобы они осознали, что, не платя сегодня взносы, они завтра не смогут претендовать на пенсию для себя», – сказал Рева.

По словам министра, если сегодня повысить пенсионный возраст, то это равноценно наказанию тех, кто честно всю трудовую жизнь платит взносы, получая при этом невысокую зарплату. Сюда относятся учителя, воспитатели детских садов, врачи, средний медицинский персонал, честные предприниматели, военные и т. д.

Как известно, в Украине пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин выход на пенсию в 60-летнем возрасте должен установиться с 1 января 2021 года. Сегодня женщины могут претендовать на пенсию в 58 с половиной лет.

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