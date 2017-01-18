На Луганщине наблюдатели ОБСЕ смогли забрать тело погибшего мужчины несмотря на обстрелы снайпера. Главная

Сегодня, 18 января, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогли забрать из Золотого-4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.) тело мужчины, погибшего от огнестрельного ранения. Об этом сообщает спикер Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook, ссылаясь на Попаснянский отдел полиции.

По ее словам, вчера в 14:50 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что на улице 2-я Свободная в населенном пункте Золотое-4 на расстоянии около 60 м от собственного дома (часть этой улицы подконтрольна «ЛНР») с огнестрельными ранениями грудной клетки находится труп 57-летнего мужчины, местного жителя.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, но забрать тело погибшего мужчины и осуществить осмотр места происшествия не смогли, потому что попали под обстрел.

Погукай сообщила, что со стороны «ЛНР» открывался огонь (по предварительной информации – снайпер, СВД калибра 7,62 мм) как только кто-то пытался приблизиться к телу убитого.

Повторный выезд на место происшествия был запланирован на сегодня вместе с представителями миссии ОБСЕ для обеспечения безопасности и прекращения огня.

Представителям миссии ОБСЕ удалось вынести тело мужчины из опасной зоны, после чего автомобиль ритуальной службы доставил его на подконтрольную украинской власти территорию для проведения судебно-медицинской экспертизы.

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