«ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области. Новости

В 2017 году «ДНР» намерена захватить всю Донецкую область. Как передают интернет-ресурсы НКТ*, об этом заявил «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев.

«Закончится война, надеюсь в этом году она закончится. Уверен, мы займем обратно оккупированные Украиной территории. Выйдем на границу Донецкой области. Эта позиция не поменялась. Мы отталкиваемся от даты референдума, который проходил на всей Донецкой области. Если у вас получилось оккупировать Артемовск (после переименования Бахмут, – прим.) и другие города, знайте, мы вас скоро оттуда выгоним дубиной», – заявил Тимофеев.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков 17 января заявил о планируемом в 2017 году взятии под контроль всей украино-российской границы на неподконтрольной части Донбасса.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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