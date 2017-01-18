Мариуполь желаниям губернатора не внял. Последний звонок в опорной школе не прозвенит (Фото). Новости

Капитальный ремонт будущей опорной школы в Мариуполе идет медленно. Раньше следующего учебного года ученики ОШ № 66 вернуться в свою школу не смогут. Об этом заявили подрядчики сегодня, 18 января, во время визита на объект председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

Будущую опорную школу в столице Приазовья губернатор посещает в четвертый раз.

19 декабря Павел Жебривский заявил о своем желании, чтобы ремонт в школе завершился до последнего звонка. «Я хочу, чтобы дети выпускной бал провели в своей школе», – сказал тогда губернатор.

Во время последней поездки глава Донетчины отметил, что строители «работают как черепахи». Сегодня Павел Жебривский потребовал отчета о том, какой объем работ сделан. Директор ОШ № 66 Наталья Ровицкая и представитель подрядчика рассказали, что сейчас полностью разобраны второй и третий этажи и школа готова к ремонту.

Подрядчики объяснили, что зашли на объект фактически в декабре, а минимальный срок, который они дают на ремонт, – полгода. Таким образом, завершить работы получится не ранее июня. В июле школу укомплектуют мебелью, а август останется в запасе, чтобы подготовиться к учебному году.

«Иначе пострадает качество работ», – рассказали рабочие.

Также выяснилось, что имеются препятствия в осуществлении ремонта. Например, заменить теплосети сейчас невозможно из-за нестабильных погодных условий. Работы ведутся внутри помещения. Уже полностью заменены окна в школе и делается текущий ремонт классов.

Было отмечено, что в школе поменяют систему отопления, создадут инклюзивные классы, сделают современный спортзал и даже игровой уголок для маленьких детей.

Замечаний к проекту или пожеланий у директора школы не возникло. По словам Натальи Ровицкой, все вопросы уже обсудили и приняли во внимание.

Сегодня был выбран дизайн будущей школы. Губернатор подчеркнул, что все опорные школы Донетчины должны выглядеть в одинаковых цветовых гаммах. В палитре – 5 базовых цвета – желтый, синий, коричневый, салатный и красный.

«Для меня важно, чтобы были именно эти цвета, а как вы их скомбинируете – это уже другой вопрос. Это нужно, чтобы была идентификация, чтобы приехавший в Мариуполь, Краматорск, Славянск человек увидел здание и понял: это – опорная школа», – пояснил Павел Жебривский.

В преобразование ОШ №66 в опорную было вложено 40,5 млн грн, 13 из которых заплатил город, а 27 – область. Решение же о создании в Мариуполе первой опорной школы было принято в июле 2016 года.

На время проведения ремонтных работ для продолжения учебного процесса ученики были переведены в другую школу.

Напомним, в Донецкой области идет реконструкция 21 школы, которые станут «школами будущего». Еще для 10 школ разрабатываются проекты и сметная документация. Всего до конца года в регионе должно появиться 32 опорные школы.