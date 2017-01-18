Гройсман об обвинениях Сыроид в компромиссах с «ЛДНР»: Бред сивой кобылы. Новости

Неподконтрольная украинской власти часть Донецкой и Луганской областей является оккупированной территорией, и это должно быть юридически признано правительством Украины. Об этом сегодня, 18 января, с трибуны парламента заявила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

Также она раскритиковала одобренную Кабинетом министров в августе 2016 года концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира на Донбассе, передает «Радио Свобода».

«Правительство игнорирует постановление Верховной Рады еще 2015 года, согласно которому отдельные районы Донецкой и Луганской областей признаны оккупированными. Кабинет министров одобрил сначала концепцию государственной целевой программы восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. В этой концепции уже даже нет упоминания не только о войне, даже об АТО не упоминается. Речь идет о "вооруженном конфликте на востоке Украины", неизвестно откуда появившемся», – заявляет Сыроид.

Она осудила так называемые компромиссы, на которые идет Украина, кроме прочего – в вопросах торговли с неподконтрольными территориями.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на обвинения Сыроид ответил достаточно эмоционально. «Бред сивой кобылы. Как я еще могу комментировать эти слова. Коллеги, сядьте и почитайте», – возмущается Гройсман.

Прокомментировал заявления и министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш: «На самом деле, решение правительства направлено на реинтеграцию людей, которые там находятся и проживают, в единое конституционное пространство Украины».

Заместитель же министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука считает, что никаких «компромиссов» нет, и он сам, и министерство остаются на твердых позициях необходимости деоккупации Донбасса. «Ну, какой компромисс? Компромисс может быть только в выводе всего этого металлолома на территорию Российской Федерации со всеми их прихвостнями. Кстати, это тоже еще проблема», – заявил Тука прессе несколько дней назад.

Донецкий политолог Станислав Федорчук считает, что признание территорий Донбасса оккупированными – уже несколько запоздалое решение. «Для большинства украинского общества, Вооруженных сил, трезво мыслящих аналитиков давно уже понятно, что часть территории Донецкой и Луганской областей оккупирована. И признать это юридически нужно было уже давно. То, что украинская сторона задерживается с признанием этого факта, доказывает, что это является элементом политических манипуляций», – говорит Федорчук.

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