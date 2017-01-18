Пока не перейдем на страховую медицину, нормальной зарплаты у медработников не будет. Жебривский посетил роддом Мариуполя (Фото). Новости

В 2016 году в роддоме №2 Мариуполя родилось 1100 детей. Об этом сегодня, 18 января, сообщил главный врач роддома №2 Михаил Николаев во время визита в больницу председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского.

«Это меньше, чем в прошлых годах. У нас было и 1500, и 1600 детей. Но ситуация сейчас такая», – констатировал Николаев.

Как уточнила заместитель главного врача по медицинской части Людмила Григор, сегодня в учреждении находятся 14 рожениц, и еще одна женщина готовится стать матерью до полуночи.

По словам главврача, роддом нуждается только во внешнем ремонте здания и аппарате для искусственного дыхания для новорожденных весом менее 2,5 кг. Медицинские препараты и прочие необходимые материалы есть в большом количестве.

«Мы получили гуманитарную помощь. Много медикаментов купили через систему "ProZorro". Нашим мамочкам мы все выдаем», – рассказала Людмила Григор.

Как оказалось, законодательного утвержденного с 1 января повышения минимальной зарплаты еще не провели, хотя все протоколы у главврача уже готовы. Медперсонал опасается, что при повышении минималки, зарплата врача, среднего и младшего персонала уровняется. Мариупольский городской голова Вадим Бойченко отметил, что власти будут решать этот вопрос, поскольку разница между должностями должна составлять 30%.

Павел Жебривский при этом отметил, что пока в Украине не перейдут на страховую медицину, нормальной зарплаты у медработников не будет. «Государство никогда не выделит средства», – сказал губернатор.

Жебривский также сообщил, что на областную больницу (бывшая горбольница №2 Мариуполя) в региональном бюджете 2017 года заложено 100 млн грн. А общая сумма, которую выделяет государство на медицину Донецкой области, составляет 500 млн грн. По мнению губернатора, Мариуполь получает достаточно финансов.

Также губернатор рассказал о планах области по Мариуполю. Во-первых, будет реконструирована больница скорой медицинской помощи. Во-вторых, планируется закупить 85 квартир для детей-сирот: для этого 4 млн грн выделят из городского бюджета и такую же сумму из областного.

Источник: Сайт города Мариуполя