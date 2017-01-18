Поселок Спартак под Донецком более двух лет без электричества и воды. Фоторепортаж. Главная

Под перекрестным огнем, без электричества и нередко без воды. Так уже 2,5 года живет население поселка Спартак в Ясиноватском районе.

Из-за своей близости к донецкому аэропорту поселок терпит частые разрушения. Многие жители покинули поврежденные войной дома, но есть и те, кто остался. Сегодня население поселка – не более 80 человек.

Ничего просто так на этих улицах не происходит. Для того, чтобы приготовить завтрак, обед или ужин местные жители собирают ветки и рубят дрова, редко у кого можно встретить газовые баллоны.

Так выглядят импровизированные кухни в поселке Спартак. Тут местные жители собираются на чай и разговоры.

С наступлением темноты усиливаются обстрелы и в это время на улице находится нельзя. У каждой семьи в подвале дома заготовлены вещи, матрац, теплые одеяла, вода и кое-какие продукты, чтобы переждать ночные обстрелы. Так выглядел один из подвалов в поселке Спартак в 2014 году.

С начала военного конфликта поселок находится на неподконтрольной территории Донецкой области. В начале января в поселок приезжали представители «ДНР». Местным жителям обещали восстановить подачу электричества и водоснабжения, но по словам представителей «ДНР», это сделать непросто, так как ранее поселок был запитан с подконтрольной территории. Ближайших мощных подстанций на неподконтрольной территории нет, поэтому электрические сети должны тянуть издалека.

На скорое восстановление электричества местные даже не надеются. Тем временем поселок продолжают покидать люди. Практически вся молодежь уже давно выехала, остались пожилые люди.

Жители поселка Спартак надеются на прекращения боевых действий. Говорят, мол, когда закончится война, так и электричество дадут и вода будет.

Источник: Восстановление Донбасса

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