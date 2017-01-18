Гуманитарный штаб Рината Ахметова помогает детям, которые страдают сахарным диабетом. Новости

Даже выявив вовремя проблемы со здоровьем у ребенка, родители не всегда имеют возможность качественно пролечить малыша или облегчить ему состояние. Обычная семья из донбасского города Енакиево, волею судьбы оказавшегося на неподконтрольных территориях, была вынуждена обратиться в Гуманитарный штаб Рината Ахметова за помощью – и в ней им не отказали.

Ярославу Ильину через несколько дней исполнится всего 4 года, но он уже знает, что детство не всегда бывает ярким и безоблачным. У маленького Ярослава сахарный диабет. В ноябре прошлого года мама Надежда с тревогой заметила, что сынишка пьет очень много воды. «Сначала подумали, что сын где-то простудился. Помчались в больницу сдавать анализы, и в крови уровень сахара зашкаливал: при норме в 6 единиц у Ярика было 14. Сразу же нас положили сначала в енакиевскую больницу, затем перевели в донецкую детскую больницу», – рассказала Надежда Ильина.

В Донецк ребенка привезли с уровнем сахара уже в 30 единиц и сразу же поместили в реанимацию. Медики сообщили родителям, что еще бы несколько часов, и ребенок мог впасть в диабетическую кому. «Почему вдруг у сына развился сахарный диабет, никто сказать не может. Возможно, сказался стресс последних двух лет на Донбассе. А может быть, вирусная инфекция какая-то. В енакиевской больнице, где мы с Ярославом лежали, очень много маленьких деток с аналогичным диагнозом», – рассказала Надежда.

После курса лечения перед Ильиными встала проблема покупки глюкометра и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови мальчика. Помогла лечащий врач, которая посоветовала обратиться в Гуманитарный штаб Рината Ахметова за тест-полосками, ведь в аптеках на неподконтрольных территориях Донбасса их не найти, а те, что все-таки есть в продаже, не всегда подходят под конкретные модели глюкометров. «Подали в Гумштаб заявку на тест-полоски и нам не отказали», – рассказала мама мальчика.

Бороться со своим недугом Ярославу было тяжело. В один момент вдруг оказались под запретом все лакомства. Надежде приходится выдерживать перепады настроения Ярослава, от веселого смеха до горьких слез. «Тут ничего не поделаешь, настроение у диабетиков зависит от уровня сахара в крови», – вздыхает Надежда. Теперь вместо сладостей – активные игры на свежем воздухе и занятия в бассейне. Организм ребенка полностью прекратил выработку собственного инсулина, и ему придется всю жизнь контролировать сахар в крови.

В рамках проекта «Лекарства детям» помощь от Гуманитарного штаба Рината Ахметова ежегодно получают более 1000 тяжелобольных детей. Самыми востребованными за время работы проекта стали противосудорожные препараты – Штаб выдал 827 наборов для детей, страдающих эпилепсией и ДЦП. Также дети получили: 630 наборов противоастматических препаратов, 231 набор инсулина и 480 наборов тест-полосок.

Источник: Сегодня.ua