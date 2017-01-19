В январе в Донецкой области тысяча безработных переселенцев. Конкурс – 35 человек на место. Новости

На Донетчине количество вакансий, поданных работодателями в службу занятости Донецкой области, на 1 января 2017 года составляла 400 мест, нагрузка на 1 свободное рабочее место – 35 человек. Об этом сообщает Донецкий областной центр занятости.

По состоянию на 1 января 2017 года на учете находилось 14,1 тыс. безработных, в том числе:

1,0 тыс. человек – из числа внутренне перемещенные лиц (ВПЛ);

309 человек – из числа военнослужащих, принимавших участие в антитеррористической операции.

В течение января – декабря 2016 года при содействии службы занятости Донецкой области трудоустроены 28,0 тыс. человек, в их числе:

97 человек начали собственное дело путем получения помощи по безработице единовременно;

839 безработных трудоустроены на новые рабочие места с компенсацией работодателю расходов единого социального взноса.

Профессиональное обучение прошли 9,2 тыс. безработных. 18,2 тыс. безработных приняли участие в общественных и других работах временного характера.

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