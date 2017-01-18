Путин, Меркель и Олланд обсудили обмен пленными по формуле «всех на всех». Главная

Сегодня, 18 января, президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд во время телефонного разговора высказались за быстрый обмен пленных в конфликте на Донбассе по формуле «всех на всех». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждался ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в "нормандском формате" в Берлине 19 октября 2016 года. Высказано недовольство ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточную результативность работы в Контактной группе», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что отмечена важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, «обеспечении последовательного выполнения положений "Минска-2", включая быстрый обмен удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех"».

Путин, Меркель и Олланд договорились придать дополнительный импульс деятельности в формате «нормандской четверки», в связи с чем запланировали проведение нескольких совместных мероприятий на различных уровня.