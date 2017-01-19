В Украине распродали все «Ланосы». Новости

В Украине приостановлены продажи ЗАЗ «Ланос». Как сообщил один из дистрибьюторов Запорожского автозавода, сейчас данных автомобилей нет в наличии. И когда появятся, неизвестно.

ЗАЗ «Ланос» входит в ТОП-10 самых дешевых автомобилей в Украине. Правда, пока что авто выпало из рейтинга в виду его отсутствия у дилеров. Однако в списке бюджетных машин остались другие модели ЗАЗ – «Сенс», Vida и Forza.

Ситуацию прояснили в корпорации «Укравто», которая владеет ЗАЗом, — «Ланосов», действительно, пока нет в наличии. Однако ближе ко второй половине 2017 года продажи должны возобновиться.

Последнее время автомобили ЗАЗ, несмотря на низкую цену, продаются не очень хорошо. По итогам 2016 года ни одна из моделей, собираемая в Запорожье, не вошла в рейтинг самых популярных автомобилей в Украине.

В прошлом году, по данным ассоциации «Укравтопром», бренд ЗАЗ занял лишь 10 место, уступив позиции даже премиальной марке. Как оказалось, BMW продается лучше «Ланоса». BMW возглавила ТОП-5 популярных премиум брендов авто в Украине.

Источник: CarDiagram